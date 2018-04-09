Adana Kozan'da Feci Kaza: Öğrenci Servisi Devrildi

Son dakika haberi Adana'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Kozan'da öğrencileri taşıyan bir midibüs devrildi. Kaza sonucu 15 öğrenci yaralandı.
Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Adana'ya bağlı Kozan İlçesinde, Cumhur Çetin yönetiminde olduğu öğrenilen 01 RB 645 plakalı midibüs, Kozan-Feke karayolu üzerinde bulunan Derinesik mevkisinde devrildi.
Servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, midibüste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası bölgedeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içind bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
İlk ve orta okul öğrencilerinin Durmuşlu Mahallesi'nden ilçe merkezindeki okullara gittiği öğrenildi.
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