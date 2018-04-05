Adana'daki Skandal Taciz Olayında Yeni Gelişme: Abisi Cezaevindeyken..

Adana'da meydana gelen cinsel istismar olayına ilişkin bir son dakiak açıklaması geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu müessif olayın ardından İl Müdürlüğümüz hızlı şekilde olaya müdahil olmuş, annenin talebiyle yapılan başvuru üzerine 3 çocuğumuz savcılık kararıyla koruma altına alınmıştır. İstismar mağduru anne D.B'ye Bakanlığımız uzman meslek personeli ile psiko-sosyal destek verilmiş, genel durumu ekiplerimizce yakından takip edilmektedir. Ayrıca olayın adli boyutuna yönelik olarak da başlatılan hukuki süreç de Bakanlığımız tarafından titizlikle izlenerek mağdura her türlü hukuki destek sağlanacaktır."

YAŞANAN OLAY

Korkunç olay Adana merkez Yüreğir ilçesinde önceki gece yaşandı. İddiaya göre eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan 27 yaşındaki Demet B.'nin zilini kayınbiraderi Sezer B. (30), çaldı. İçeri giren Sezer B., çocukların da uyumasını fırsat bilerek, çaresiz kadını önce darp etti, daha sonra cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden ayrıldı. Perişan bir halde kalan talihsiz kadın, Hatay'da yaşayan ailesini arayarak başından geçenleri anlattı. Hemen Hatay'dan Adana'ya gelen ailesi, kızlarını da yanlarına alarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne başvurdu Sezer B.'den şikâyetçi oldu. Kaçan zanlı dün öğle saatlerinde yakalandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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