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Adana'da Skandal: Abisi Cezaevindeyken Yengesinin Evine Gitti ve..

Adana'da meydana gelen olayda bir kişi, abisi cezaevinde mahkum olarak yatarken yengesinin evine gitti ve ona cinsel saldırıda bulundu.

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Adana'da Skandal: Abisi Cezaevindeyken Yengesinin Evine Gitti ve..

Adana'da meydana gelen olayda bir kişi, abisi cezaevinde mahkum olarak yatarken yengesinin evine gitti ve ona cinsel saldırıda bulundu.

03 Nisan 2018 Salı 21:14
Adana'da Skandal: Abisi Cezaevindeyken Yengesinin Evine Gitti ve..

Son dakika haberi Adana'dan geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, abisi cezaevinde iken yengesine cinsel saldırıda bulundu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, üç çocuk annesi D.B, cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi S.B'nin önceki akşam zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.

Kadının şikayeti üzerine olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, harekete geçti ve S.B. isimli kişiyi düzenlediği operasyoon ile evinde yakaladı ve gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlı, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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