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Adana'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı! 7 Yaralı Var

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı.

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Adana'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı! 7 Yaralı Var

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 20:18
Adana'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı! 7 Yaralı Var

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Davut Polat idaresindeki minibüs ile Alper Çetin idaresindeki otomobil, Hacı Hasanlı Mahallesi Kozan Caddesi Alaybeyi Kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken, kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartırken, sağlık ekiplerince ilk müdahelesi kaza mahalinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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