Adana'da Lüks villada vahşet: Kanlı infaz... 2 ölü

Adana’da evli ve 6 çocuk babası olan bir şahıs birlikte yaşadığı sevgilisini başından vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederk intihar etti.

Korkunç olay, Adana'nın merkez ilçelerinden olna Çukurova ilçesi'ne bağlı Karslılar Mahallesi 82059 Sokak’ta meydana geldi. ( Akkuyu Tokiler mevkiinin arkası lüks villalar, profesörler sitesi civarı) Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 35 yaşındaki Hamit G. isimli şahıs, kız kardeşini arayarak beraber yaşadığı 30 yaşındaki sevgilisi Sezen A.’yı öldürdüğünü, intihar edeceğini söyledi. Durumu öğrenen Hamit G.’nin kardeşi telefonu kapatır kapatmaz olay yerine gitti. Olay yerine gelen kız kardeşi Hamit G. ve Sezen A.’yı başından vurulmuş vaziyette buldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Hamit G. ve Sezen A.’nın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Olay yerinde bulunan Hamit G.’nin kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Hamit G.’nin Sezen A.’nın başına 1 el ateş ettiği, daha sonra aynı silahla kendini başına 1 el ateş ettiği öğrenildi.

Diğer taraftan Hamit G.’nin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hamit G. ile Sezen A.’nın kiraladıkları lüks villada beraber yaşadığı öğrenildi. Hamit G. ve Sezen A.’nın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynaklar; Hürriyet

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