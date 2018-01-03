Adana'da Korkunç Olay! Taksi Şoförünün Boğazını Kestiler

Adana'da boğazı kesilerek öldürülen taksicinin cansız bedeni yol kenarına atılmış halde bulundu. Adana'da korkunç olay. Boğazı kesilerek katledilen taksicinin cansız bedeni yol kenarına atılmış halde bulundu.

Taksicinin sürekli çalan cep telefonunu açan polis 'Şu an burada değil başka taksi çağırın' diye cevap vermek durumunda kaldı. Elde edilen bilgilere göre, Olay Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan birisini görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Şehir merkezinden yaklaşık 30 km. uzaklıktaki bölgeye giden sağlık ekipleri talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerince yapılan incelemede talihsiz adamın 58 yaşındaki Yaşar Özgan olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Özgan'ın 15 yerinden bıçaklandığı, sağ kulağının altından boynu boyunca devam eden bir yara izine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA