Adana'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Hilmi Aksoy idaresindeki 33 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu İncirlik Park alanı yakınlarında kaza yaptı. Yol kenarındaki ağaca çarpan ve çarpışmanın etkisiyle devrilen araç içerisindeki 35 yaşındaki Banu Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir çocuk da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada otomobil sürücüsü Hilmi Aksoy ve bir bebeğin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdaheleden sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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