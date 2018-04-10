Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adana'da Feci Olay: Ortaokul Öğrencisi Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Adana'da feci bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir ortaokul öğrencisi, okul önünde bekleyen müdür yardımcısını bıçakladı.

banner396

Adana'da Feci Olay: Ortaokul Öğrencisi Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Adana'da feci bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir ortaokul öğrencisi, okul önünde bekleyen müdür yardımcısını bıçakladı.

10 Nisan 2018 Salı 13:34
Adana'da Feci Olay: Ortaokul Öğrencisi Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Son dakika haberi Adana'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Adana'da bir ortaokul öğrencisi okul müdür yardımcısını bıçakladı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Barbaros Ortaokulu'nda eğitim görmekte olan Ş.C.K, isimli öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı okul önünde bekleyen müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı.

Yaralı müdür yardımcısı Esen, okula sığınırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.

Bıçaklanan müdür yardımcısı Esen, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından bölgeye çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, Ş.C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ADANA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Adana HaberBarbaros Ortaokuluöğretmen BıçaklamaAdana BıçakSeyhan Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim'deki Hastane Yangını ile İlgili 2 Önemli Açıklama
Taksim'deki Hastane Yangını ile İlgili 2 Önemli Açıklama
Beklenen Açıklama Geldi: İşte 1 Mayıs Kutlamalarının Adresi
Beklenen Açıklama Geldi: İşte 1 Mayıs Kutlamalarının Adresi
İBB'den Açıklama: Tüm Seferler İptal Edildi (Vapur Seferleri Ne Zaman Başlayacak?)
İBB'den Açıklama: Tüm Seferler İptal Edildi (Vapur Seferleri Ne Zaman Başlayacak?)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim