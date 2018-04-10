Adana'da Feci Olay: Ortaokul Öğrencisi Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Son dakika haberi Adana'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Adana'da bir ortaokul öğrencisi okul müdür yardımcısını bıçakladı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Barbaros Ortaokulu'nda eğitim görmekte olan Ş.C.K, isimli öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı okul önünde bekleyen müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı.

Yaralı müdür yardımcısı Esen, okula sığınırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.

Bıçaklanan müdür yardımcısı Esen, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından bölgeye çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, Ş.C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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