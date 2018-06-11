Adana'da Feci Olay: Böyle Baba Olmaz Olsun

Adana'da feci bir olay yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerinne göre bugün sabah saat 07.30 sularında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70256 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesinden para istedi. Annesinden para alamayınca öfkelenen Çağlar A., evin yatak odasına gidip ateşe verdi. Kısa süre içinde alevler evi sararken, Çağlar A. olay yerinden hemen kaçtı.

Bu sırada yangını fark eden komşular, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Dumandan etkilenen ve alevlere maruz kalan Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından güçlükle kurtarıldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa süre içinde kontrol altına alınıp söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenilirken Çağlar A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma devam ediyor.

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