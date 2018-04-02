Adana'da Emlakçı Hakimi Dövdü: Neden ise..

Adana'da skandal bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir emlakçı kiracı hakimi dövdü.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, bir dairenin kiralanması konusu nedeniyle bir emlakçı ofisinde emlakçı ile hakim arasında tartışma çıktı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma, kısa süre içinde fiziksel boyuta taşındı. Alınan son bilgilere göre, tartıştığı hakim H.C.Ş'yi darbettiği ileri sürülen M.A, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan kişi, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı verilen M.A. isimli kişi cezaevine gönderildi.

Bu arada, emlakçı M.A'nın Çukurova ilçesinde gösterdiği bir daireyi hakim H.C.S'nin başka bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığını öğrendiği, bunun üzerine gittiği diğer emlakçının ofisinde çıkan tartışma sonrası olayın meydana geldiği iddia edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA