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Adana'da çaldıkları cep telefonunu beğenmeyip geri veren kapkaççılar tutuklandı

Adana'da gasp ettikleri cep telefonunu, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al" diyerek geri iade eden 2 şahıs tutuklandı.

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Adana'da çaldıkları cep telefonunu beğenmeyip geri veren kapkaççılar tutuklandı

Adana'da gasp ettikleri cep telefonunu, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al" diyerek geri iade eden 2 şahıs tutuklandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:51
Adana'da çaldıkları cep telefonunu beğenmeyip geri veren kapkaççılar tutuklandı

Adana'da gasp ettikleri cep telefonunu, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al" diyerek geri iade eden 2 şahıs tutuklandı.

Adana'ya bağlı Yüreğir ilçesinde pazar alışverişi yapmak için evinden çıkan 47 yaşındaki Gül Şimşek, motosikletli 3 kişi tarafından gasp edilerek cep telefonu ve çantası çalındı.

47 yaşındaki Gül Şimşek'in elindeki çantasını ve cep telefonunu çalan gaspçılar, birkaç dakika sonra geri dönerek, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al" diyerek telefonu geri verdi.

Gül Şimşek'in şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen ve adresleri tespit edilen şüphelilerden ikisi yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.

17 ve 20 yaşlarındaki şüpheliler pişman olduklarını belirtirken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

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