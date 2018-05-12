Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adalet Bakanlığından Vatandaşlara Yeni ve Önemli Hizmet

Adalet Bakanlığından vatandaşlara yeni hizmet. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre yeni bir internet sitesi kurulduğu ve bu internet sitesinin mağdurlara özel olduğu belirtildi.

banner396

Adalet Bakanlığından Vatandaşlara Yeni ve Önemli Hizmet

Adalet Bakanlığından vatandaşlara yeni hizmet. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre yeni bir internet sitesi kurulduğu ve bu internet sitesinin mağdurlara özel olduğu belirtildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 08:48
Adalet Bakanlığından Vatandaşlara Yeni ve Önemli Hizmet

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığından vatandaşlar için yeni hizmet.

Gazete Habertürk'ün duyurduğu bilgiye göre; Adalet Bakanlığı'nın, kırılgan gruplara (aile içi şiddet, cinayet, cinsel istismar mağdurları) yönelik onarıcı adalet, etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla hazırladığı 5 yıllık stratejik plan taslağına ilişkin çalışmalar başlattığı ve çalışmalarda ciddi aşama kaydedildiği bildirildi.

Fevzi Çakır'ın bugün kaleme aldığı yazısında; "CEMRE" adı verilen (Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi) eylem planı ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması planlanıyordu.

Çalışmalarda, mağdurların sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulacak hizmetlere ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlendi. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, adliyelerde mağdurları bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtarak bilgi verdi

İNTERNET SİTESİ KURULUYOR

Yapılan bu çalışmaların yanı sırra başta cinsel suç, aile içi şiddet ve terör mağdurları ile çocuklar ve kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulacak hizmetlere ilişkin bilgilerin yer alacağı internet sitesi hazırlanmaya başlandı. Sitede mağdurlara hakları kolay, erişilebilir, sade ve anlaşılır biçimde yer verilecek.

Buna göre mağdurlar "www.magdur.gov.tr" internet adresine girdiklerinde yaşadıkları mağduriyet türüne göre hangi haklara sahip olduklarını, hangi hizmeti hangi kurumdan alabileceklerini ve nereye başvurmaları gerektiğini öğrenebilecek. Uğradığı haksızlık nedeniyle kendisini yalnız ve çaresiz hisseden mağdurların Adalet Bakanlığı'nın bu uygulamasıyla adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha atılmış olacak. Sitenin kısa bir süre içerisinde hizmete alınacağı kaydedildi.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MağdurAdalet BakanlığıCinsel Istismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTK Başkanından TAMAM-DEVAM Açıklaması: Tweet'lerin Yarısı..
BTK Başkanından TAMAM-DEVAM Açıklaması: Tweet'lerin Yarısı..
Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kız Haberleri ile İlgili Valilik'ten Flaş Açıklama
Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kız Haberleri ile İlgili Valilik'ten Flaş Açıklama
Balıkesir'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim