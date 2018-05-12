Adalet Bakanlığından Vatandaşlara Yeni ve Önemli Hizmet

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığından vatandaşlar için yeni hizmet.

Gazete Habertürk'ün duyurduğu bilgiye göre; Adalet Bakanlığı'nın, kırılgan gruplara (aile içi şiddet, cinayet, cinsel istismar mağdurları) yönelik onarıcı adalet, etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla hazırladığı 5 yıllık stratejik plan taslağına ilişkin çalışmalar başlattığı ve çalışmalarda ciddi aşama kaydedildiği bildirildi.

Fevzi Çakır'ın bugün kaleme aldığı yazısında; "CEMRE" adı verilen (Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi) eylem planı ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması planlanıyordu.

Çalışmalarda, mağdurların sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulacak hizmetlere ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlendi. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, adliyelerde mağdurları bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtarak bilgi verdi

İNTERNET SİTESİ KURULUYOR

Yapılan bu çalışmaların yanı sırra başta cinsel suç, aile içi şiddet ve terör mağdurları ile çocuklar ve kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulacak hizmetlere ilişkin bilgilerin yer alacağı internet sitesi hazırlanmaya başlandı. Sitede mağdurlara hakları kolay, erişilebilir, sade ve anlaşılır biçimde yer verilecek.

Buna göre mağdurlar "www.magdur.gov.tr" internet adresine girdiklerinde yaşadıkları mağduriyet türüne göre hangi haklara sahip olduklarını, hangi hizmeti hangi kurumdan alabileceklerini ve nereye başvurmaları gerektiğini öğrenebilecek. Uğradığı haksızlık nedeniyle kendisini yalnız ve çaresiz hisseden mağdurların Adalet Bakanlığı'nın bu uygulamasıyla adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha atılmış olacak. Sitenin kısa bir süre içerisinde hizmete alınacağı kaydedildi.

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