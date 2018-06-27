Adalet Bakanlığı ve CTE Trabzon Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Adalet Bakanlığın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2018 tarihli personel alımına ilişkin ilanı sonucu ekli listelerde isimlerinin karşısında kabul yazan adaylar boy ve kilo ölçümü ile Şoför Uygulamalı sınavına veya sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup;

Bayan ve Erkek İnfaz ve Koruma Memuru aday listelerinde isimlerinin karşısında kabul yazan adayların 29 Haziran 2018 Cuma günü Boy ve Kilo ölçümüne tabi tutulacakları, Bayan ve Erkek İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının aday numarası 1 ile 300 arası olanların saat 09:00,da, aday numarası 301 ile 600 arası olanlar saat 10:30, aday numarası 601 ile 900 arası olanların saat 13:30, aday numarası 901 ve sonrası saat 15:00 da Trabzon Adliyesi 1. Katında bulunan yeşil alan (Asansörlerin arka kısmında) hazır bulunmaları,

Şoför adaylarının tamamı araç kullanımına ilişkin uygulama sınavı için 06 Temmuz 2018 günü saat 09;00’da uygulama sınavına tabi tutulacakları,

Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmayanların mazeretleri kabul edilmeyerek, sözlü sınava alınmayacakları. Boy ve kilo ölçümü ile şoför uygulama sınavında başarılı olanların ilanı ile bütün ünvanlara ait sözlü sınavının 10 Eylül 2018 ve devamında hangi günlerde yapılacağı 16 Temmuz 2018 Çarşamba günü ilan edilecektir.

Boy-Kilo ölçümü ile Şoför uygulama sınavına ve sözlü sınava gelirken adayların aday kayıt formu ve kimlikleri ile birlikte gelmeleri hususu,

İlgililere duyurulur.