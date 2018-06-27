Adalet Bakanlığı ve CTE Trabzon Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımına dair başvuru sonuçları açıklandı.
Adalet Bakanlığı Trabzon Adliyesi'nden yapılan duyuruda alımla ilgili aşağıdaki ifadelere yer verildi :
|
Adalet Bakanlığın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2018 tarihli personel alımına ilişkin ilanı sonucu ekli listelerde isimlerinin karşısında kabul yazan adaylar boy ve kilo ölçümü ile Şoför Uygulamalı sınavına veya sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup;
Bayan ve Erkek İnfaz ve Koruma Memuru aday listelerinde isimlerinin karşısında kabul yazan adayların 29 Haziran 2018 Cuma günü Boy ve Kilo ölçümüne tabi tutulacakları, Bayan ve Erkek İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının aday numarası 1 ile 300 arası olanların saat 09:00,da, aday numarası 301 ile 600 arası olanlar saat 10:30, aday numarası 601 ile 900 arası olanların saat 13:30, aday numarası 901 ve sonrası saat 15:00 da Trabzon Adliyesi 1. Katında bulunan yeşil alan (Asansörlerin arka kısmında) hazır bulunmaları,
Şoför adaylarının tamamı araç kullanımına ilişkin uygulama sınavı için 06 Temmuz 2018 günü saat 09;00’da uygulama sınavına tabi tutulacakları,
Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmayanların mazeretleri kabul edilmeyerek, sözlü sınava alınmayacakları. Boy ve kilo ölçümü ile şoför uygulama sınavında başarılı olanların ilanı ile bütün ünvanlara ait sözlü sınavının 10 Eylül 2018 ve devamında hangi günlerde yapılacağı 16 Temmuz 2018 Çarşamba günü ilan edilecektir.
Boy-Kilo ölçümü ile Şoför uygulama sınavına ve sözlü sınava gelirken adayların aday kayıt formu ve kimlikleri ile birlikte gelmeleri hususu,
İlgililere duyurulur.
|
CTE BİLGİSAYAR TEKNİSYENİLİSTESİ
CTE ELEKTRİK TEKNİSYENİ LİSTESİ
CTE SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ LİSTESİ
CTE-SAĞLIK MEMURU ADAY TESPİT LİSTESİ
CTE-İKM BAYAN ADAY TESPİT LİSTESİ
|
Trabzon Merkez ve Mülhakat Adliyelerine Sözleşmeli Personel Sınav Başvuru Sonucu,
Müracaatları Kabul Edilenlere İlişkin Listeler.
|
Adalet Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2018 tarihli personel alımına ilişkin ilanı sonucu ekli listelerde isimlerinin karşısında kabul yazan adaylar uygulamalı bilgisayar sınavına veya sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup;
Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği listelerinde isimlerinin karşısında kabul yazan adayların 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü bilgisayar uygulama sınavına tabi tutulacak olup, İcra Katibi adaylarının tamamı ile Adliye Zabıt Katibi adaylarının aday numarası 1 ile 100 arası olanların saat 09:00,da, aday numarası 101 ile 200 arası olanlar saat 10:30, aday numarası 201 ile 300 arası olanların saat 13:30, aday numarası 301 ve sonrası saat 15:00 da Trabzon Adliyesi 5. Katında bulunan bilgisayar uygulama salonunda hazır bulunmaları, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmayanların mazeretleri kabul edilmeyerek, sözlü sınava alınmayacakları. Uygulama sınavında başarılı olanların ilanı ile bütün ünvanlara ait sözlü sınavının 10 Eylül 2018 ve davamında hangi günlerde yapılacağı 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü ilan edilecektir.
Bilgisayar uygulama sınavına ve sözlü sınava gelirken adayların aday kayıt formu ve kimlikleri ile birlikte gelmeleri hususu,
İlgililere duyurulur.
|
ADLİYE ZABIT KATİPLİĞİ ADAY TESPİT LİSTESİ
ADLİYE İCRA KATİPLİĞİ ADAY TESPİT LİSTESİ
ADLİYE MÜBAŞİR ADAY TESPİT LİSTESİ
ADLİYE ŞOFÖR ADAY TESPİT LİSTESİ
ADLİYE KLİMA TEKNİSYENLİĞİ ADAY TESPİT LİSTESİ
ADLİYE ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ ADAY TESPİT LİSTESİ
ADLİYE ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ ADAY TESPİT LİSTESİ