Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar ramazan ayında oruçlu halleriyle saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.
Özellikle büyükşehirlerdeki çok sayıda ziyaretçimiz 'Artık online başvuru alınmalı, senelerdir aynı sistem, hep gidiyoruz başvuruyoruz, gerçi atanamıyoruz' şeklinde bize yorumlar gönderiyor. Daha önce de Adalet Bakanlığı harici neredeyse diğer tüm kurumların online başvuru sistemine geçtiğini belirtmiş, Bakanlığı'nda bu yönde adayların sesini duyarak bir çözüm üretmesi gerektiğini söylemiştik. Bekçi alımıyla ilgili de geçtiğimiz aylarda benzer talepler gelmiş, İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden başvuruları almaya karar vermişti.
Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu için Online başvuru yapılabilirken, Ceza ve Tevkifevleri ve Bakanlığın kendi merkez -taşra teşkilatı alımları için adaylar mecburen adliyelere gitmek zorunda kalıyor. Umarız değerli memur adaylarımızın sesi duyulur ve bu çağ dışı olarak adlandırılan uygulama son bulur.
KPSSCAFE - ANKARA
Lan odunsun tek kelıme ıle odunsun
Adalet bakanı mı demiş son gün hep birlikte gelin diye puanı düşük olanlar birilerinin aklına uyup son günü bekledi beyle oldu evet beyle oldu
Ulan aşağılık köpek, adamlar senin için bir kolaylık istiyor, sen kalkmış gereksiz yalakalık yapıyorsun. Online başvuruya geçilse ne böyle sorunlar olur, ne insanlar mağdur olur. İsteyen istediği zaman başvurur. Senin gibi köpekler anca kendisini düşünür.Ne aciz pisliklersiniz ya. Helal olsun kpss cafe!Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Yahu bilip bilmeden ne konusuyosun be kardeşim..
Ben ort okul menzunyum lisye dışrda okyorm bend kayıt ypbilrmyim