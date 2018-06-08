Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar ramazan ayında oruçlu halleriyle saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

Özellikle büyükşehirlerdeki çok sayıda ziyaretçimiz 'Artık online başvuru alınmalı, senelerdir aynı sistem, hep gidiyoruz başvuruyoruz, gerçi atanamıyoruz' şeklinde bize yorumlar gönderiyor. Daha önce de Adalet Bakanlığı harici neredeyse diğer tüm kurumların online başvuru sistemine geçtiğini belirtmiş, Bakanlığı'nda bu yönde adayların sesini duyarak bir çözüm üretmesi gerektiğini söylemiştik. Bekçi alımıyla ilgili de geçtiğimiz aylarda benzer talepler gelmiş, İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden başvuruları almaya karar vermişti.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu için Online başvuru yapılabilirken, Ceza ve Tevkifevleri ve Bakanlığın kendi merkez -taşra teşkilatı alımları için adaylar mecburen adliyelere gitmek zorunda kalıyor. Umarız değerli memur adaylarımızın sesi duyulur ve bu çağ dışı olarak adlandırılan uygulama son bulur.

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