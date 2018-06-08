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Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar ramazan ayında oruçlu halleriyle saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

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Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar ramazan ayında oruçlu halleriyle saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

08 Haziran 2018 Cuma 17:56
Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar ramazan ayında oruçlu halleriyle saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

Özellikle büyükşehirlerdeki çok sayıda ziyaretçimiz 'Artık online başvuru alınmalı, senelerdir aynı sistem, hep gidiyoruz başvuruyoruz, gerçi atanamıyoruz' şeklinde bize yorumlar gönderiyor. Daha önce de Adalet Bakanlığı harici neredeyse diğer tüm kurumların online başvuru sistemine geçtiğini belirtmiş, Bakanlığı'nda bu yönde adayların sesini duyarak bir çözüm üretmesi gerektiğini söylemiştik. Bekçi alımıyla ilgili de geçtiğimiz aylarda benzer talepler gelmiş, İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden başvuruları almaya karar vermişti.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu için Online başvuru yapılabilirken, Ceza ve Tevkifevleri ve Bakanlığın kendi merkez -taşra teşkilatı alımları için adaylar mecburen adliyelere gitmek zorunda kalıyor. Umarız değerli memur adaylarımızın sesi duyulur ve bu çağ dışı olarak adlandırılan uygulama son bulur.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2018 17:57
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Personel AlımıAdalet Bakanlığı
Yorumlar
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Fesat kpsscafe dıyen kısının ebesı 31 dakika önce

Lan odunsun tek kelıme ıle odunsun

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Fesat kpss cafe 40 dakika önce

Adalet bakanı mı demiş son gün hep birlikte gelin diye puanı düşük olanlar birilerinin aklına uyup son günü bekledi beyle oldu evet beyle oldu

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Misafir Avatar
RIDVAN 35 dakika önce @Fesat kpss cafe

Ulan aşağılık köpek, adamlar senin için bir kolaylık istiyor, sen kalkmış gereksiz yalakalık yapıyorsun. Online başvuruya geçilse ne böyle sorunlar olur, ne insanlar mağdur olur. İsteyen istediği zaman başvurur. Senin gibi köpekler anca kendisini düşünür.Ne aciz pisliklersiniz ya. Helal olsun kpss cafe!

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Fesat kpsscafe diyen kisinin ebesinin köylüsü 15 dakika önce

Yahu bilip bilmeden ne konusuyosun be kardeşim..

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Tahir k 14 dakika önce

Ben ort okul menzunyum lisye dışrda okyorm bend kayıt ypbilrmyim

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