Adalet Bakanlığı 70 Bin Tutuklu Öğrenci Haberlerini Yalanladı

Adalet Bakanlığı yetkilileri, cezaevlerinde 70 bin tutuklu öğrenci bulunduğuna yönelik haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede hükümlü ve tutukluların ortaokuldan yüksek lisansa kadar eğitimlerini kendi istekleriyle aldıklarını belirtti.

Yetkililer, çalışmalar çerçevesinde, isteyen hükümlü ve tutukluların diledikleri alanlarda eğitim almalarının da sağlandığını belirtti. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un, "Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır," hükmünü hatırlatan Adalet Bakanlığı yetkilileri, çalışmalar çerçevesinde hükümlü ve tutukluların eğitime teşvikinin de sağlandığını bildirdi.

Bakanlıkça yapılan açıklamada 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam 37 bin 266 hükümlü ve tutukluğunun cezaevinden ortaokul, önlisans, üniversite, doktora ve yüksek lisans eğitimine devam ettiğini bildirildi.

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