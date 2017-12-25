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Adalet Bakanı Gül'den Tek Tip Kıyafet Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile Terör ve Darbe girişimi şüphelilerinin adliyelerdeki duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesini öngören düzenlemeye ilişkin konuştu.

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Adalet Bakanı Gül'den Tek Tip Kıyafet Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile Terör ve Darbe girişimi şüphelilerinin adliyelerdeki duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesini öngören düzenlemeye ilişkin konuştu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:47
Adalet Bakanı Gül'den Tek Tip Kıyafet Açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Tek Tip Kıyafet Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile Terör ve Darbe girişimi şüphelilerinin adliyelerdeki duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesini öngören düzenlemeye ilişkin konuştu.

Vatandaşın bu yönde bir beklentisi olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Abdülhamişt Gül, "Kimisi 1 dolara kimisi 50 bin dolara bu ülkeyi, bu cennet vatanı satıyor, ihanet ediyorlar ama gerçek olan şu ki bayrağına, istiklaline ve istikbaline layık olan bu millet, hiçbir şekilde ruhunu da kendisini de yabancıya satmış, Türkiye düşmanlarına satmış, bu güruha asla izin vermemiştir. Kıyamete kadar da bu topraklarda hiçbir zaman bu gibi güruhlara, işgalcilere asla izin vermeyecektir. Bütün bu yargılamalar hukuk devleti çerçevesinde bu hainlerin yapmış oldukları tüm fiillerden dolayı devam edecektir. Bu yargılamalar da yine anayasaya göre, kanuna göre yapılmaktadır. Mahkemeler önüne gelen herkese 'sen suçlusun, şu kadar ceza vereceğim' demiyor, suçluyla suçsuzu ayırıyor.

Yargılamayı adil bir şekilde yapıyor ama darbeciler de görüyorsunuz en ağır cezayı, Türk Ceza Kanunu'nda hangi hüküm varsa bunlardan dolayı da alıyor.Cumhurbaşkanımız dün söylediler, bu hainlere bu FETÖ'cü hainlere de yine milletimizin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapılmış ve bunlara da yine duruşmaya gelirken badem renginde bir elbisenin giyilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı. Elbette mahkemeler en adil bir şekilde yargılamalarını yapacak ve bu yargılamalar da en hızlı biçimde sonuçlanacak, milletimizin beklentisi ümidi bu şekildedir." dedi.

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Adalet BakanıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
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