Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Son KHK ile İlgili Flaş Açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Sivillere Ceza Muafiyeti' getirildiği öne sürülen son KHK'daki ilgili madde hakkında konuştu. Gül, "Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Buradaki özne 15 Temmuz'dur, öncesine sonrasına götürme imkanı yok. Buradaki kasıt 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemi" dedi.

Abdülhamit Gül, "Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak?' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir." dedi. A

bdülhamit Gül, an itibariyle darbenin devam etmediğini ve bugünü kapsamadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." dedi. Tek tip kıyafetle ilgili de konuşan Adalet Bakanı, "Darbe girişiminde bulunanlarla ilgili düzenleme getirildi. Terör eylemleri ile ilgili farklı bir düzenleme getirildi. Darbeciler için badem renginde bir tulum, diğer terör örgütleri için de gri renkte elbise giyecekler. Kapsamı da cezaevinde uygulanmayacak. Dışarı çıkınca, sadece duruşmaya gelirken, hastaneye, adliyeye de gidiliyor. Bu konuda kapsamı sadece duruşmalarda olacak. Güvenlik anlamında bazı ülkeler de bu uygulamaları yapmışlar. Kaçma tehlikesi gibi durumlarda daha iyi ayırt etme gibi. Kanun 1 ay içinde yönetmeliğin çıkartılması hususunda bir düzenleme getirdi. 1 ay içinde yönetmelik çıkınca yürürlüğe girecek." dedi.

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