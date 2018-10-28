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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

28 Ekim 2018 Pazar 22:46
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mesajına '' Cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini ve onurunu yaşıyoruz'' ifadeleri ile başladı.

Bakan Gül'ün mesajı şöyle;

Ortak duygu ve ideallerle kenetlenen ecdadımız, istikbal aşkıyla küllerinden yeniden doğarak hürriyete koşmuş ve ortaya koyduğu bağımsızlık iradesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Anadolu’daki bin yıllık tarihimizde, tüm imkânsızlıklara rağmen esaret zincirlerini kırarak zafere ulaştığımız Milli Mücadele’nin akabinde 29 Ekim 1923 günü ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizle yeni bir sayfa açılmıştır.

İstikametini muasır medeniyetlerin de ötesi olarak tespit eden Cumhuriyetimiz;  gücünü milli bir şuurun ortaya koyduğu mücadeleden almıştır. Bu şuur ile vatanına ve istikbaline sahip çıkan necip milletimiz, yakın dönemde karşılaştığı türlü zorlukları aşmış, kara sayfaları bir bir kapatmış ve nihayetinde 15 Temmuz destanını yazmıştır.

Devletimizin ve milletimizin ihanet örgütlerine karşı verdiği topyekûn mücadelede Türk Yargısı da üzerine düşeni layıkıyla yapmış, adaleti ve hukukun üstünlüğünü muhafaza ederek 15 Temmuz hain kalkışmasına iştirak edenlere hak ettikleri cezaları vermiş ve vermektedir. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına tekabül eden 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak ülkemizin ve milletimizin huzurunu, barışını, birlikteliğini temin eden bir adalet sisteminin hızlı, etkin ve güven veren şekilde işletilmesi için daima var olan bilincimiz, kararlığımız ve çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yargı camiamızın, mesai arkadaşlarımın ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi şükranla, tazimle ve minnetle yâd ediyorum.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 28.10.2018 22:59
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