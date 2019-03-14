Acun Ilıcalı Tv8'i rekor fiyata satıyor!

1990 yılında MNG Medya Grubu tarafından yayın hayatına start veren ancak 2013 yılında yurt dışından Türkiye'ye uyarladığı yarışmalarla medya patronu haline gelen Acun Ilıcalı tarafından 70 milyon dolar karşılığında satın alınan Tv8 kanalı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıllar içinde değerine değer katan kanal için üç farklı alıcının yarışa girdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda borç yükünü hafifletebilmek için kanal hisselerinin bir kısmını Doğuş Holding'e satma kararı alan Acun Ilıcalı, şimdilerde kanalı tamamen satma peşinde. Tv8 için rekor fiyatların konuşulduğu pazarlıklarda ise ünlü iş adamı Mahmut Karakeçili'nin sahip olduğu Maxam Holding ön plana çıkıyor.

3 şirket yarışa girdi

Kanal için, Azerbaycanlıların sahip olduğu Global Medya Group A.Ş, Maxam Holding ve Medical Park şirketleri yarışa girmiş durumda. Acun Ilıcalı'nın, Global Medya Group A.Ş ile görüştüğü, ancak ardından Medical Park ile yapılan görüşmede anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye, Survivor, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran birçok programı kendi kanalında yayınlamaya başlayan Ilıcalı'nın, son olarak Maxam Holding'den gelen yüksek teklifi değerlendireceği öğrenildi.

Piyasa değerini 3 katına çıkardı

Dünyada reyting rekorları kıran yarışmaları Türkiye'ye getirerek adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, Tv 8 kanalını 70 milyon dolara satın almıştı. Kanalın şu anki piyasa değeri ise tam 210 milyon dolar.

Acun Ilıcalı doğruladı

Acun Ilıcalı, çıkan bu haberler hakkında açıklama yaparak birçok yerden tekliflerin geldiğini doğruladı ancak henüz bir anlaşma gerçekleşmediğini söyledi.

Acun Ilıcalı'lın medya şirketi olan Acun Medya ise, 2006 tarihinde ticaret odası kayıtlarına göre 3.060.000 TL sermaye ile kurulmuştu.

Medya patronu Acun Ilıcalı, yaptığı bu doğrulama açıklamasıyla kanalı hangi şirkete ve ne kadara satacağı konusunda merakları artırdı.

(İNTERNETHABER)