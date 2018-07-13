Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın Eski Müridiymiş...

Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan eski kadın mürit Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'nın da eski bir mürit olduğunu iddia etti.

Polis, 2 yıl süren takipten sonra dün Adnan hoca ve 234 müridine 4 ilde şafak operasyonu düzenledi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu.

Operasyonun ardından, geçtiğimiz aylarda Oktar'ın yanından firar eden Ceylan Özgül, çeşitli TV kanallarına ve ajanslara verdiği röportajlarla örgütün iç yapısını anlattı.

Öte yandan Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullanan Özgül, sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.

İşte o paylaşım:

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Acun Ilıcalı'nın Kızının İsmini Adnan Oktar Vermiş!..

Adnan Oktar’a en yakın “kediciklerden”olan Tülay Kumaşçı bir dönem Oktar’a yakın olan ünlü isimleri açıkladı.

Kumaşçı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre Acun Ilıcalı’nın ilk kızına Banu ismini Adnan Oktar’ın verdiğini iddia etti. Kumaşçı, “Şu an kariyer sahibi olan ve halk tarafından sevilen birçok kişi uzun yıllar Adnan Oktar'ın yanında yetişmiş insanlar” diye yazdı.

İşte Tülay Kumaşçı’nın açıkladığı o isimler:

Acun Ilıcalı, Esat Yontuç, Tuba Çalkılıç, Aylin Kotil, Caner Taslaman, Ayşin Altuniç Güven, Teyfur Erdoğdu, Aslı Tezcan, Serpil Ekşioğlu, Tuba Zeybek, Helal Zeliha Yüksel, Kerem Hasanoğlu, Pınar Tezcan, Tuğçe Eyilik, Pınar Turan, Nedim Keçeli, Çağla Saraç.