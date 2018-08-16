Acı haberler peş peşe geldi: 4 şehit, 3 yaralı !

Adıyaman'da PKK'lı hain teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ine mensup askerlerimiz arasında çıkan çatışmada 4 kahraman evladımız şehit düştü, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede 4 asker şehit düştü.



Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit düştü. Ayrıca 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI "TERÖRİST SANIP ATEŞ AÇTILAR"

Valilikten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren 'eyp' infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur.

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken,bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.

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