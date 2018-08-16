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Acı haberler peş peşe geldi: 4 şehit, 3 yaralı !

Adıyaman'da PKK'lı hain teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ine mensup askerlerimiz arasında çıkan çatışmada 4 kahraman evladımız şehit düştü, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

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Acı haberler peş peşe geldi: 4 şehit, 3 yaralı !

Adıyaman'da PKK'lı hain teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ine mensup askerlerimiz arasında çıkan çatışmada 4 kahraman evladımız şehit düştü, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:02
Acı haberler peş peşe geldi: 4 şehit, 3 yaralı !

Adıyaman'da PKK'lı hain teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ine mensup askerlerimiz arasında çıkan çatışmada 4 kahraman evladımız şehit düştü, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede 4 asker şehit düştü. 

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit düştü. Ayrıca 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI "TERÖRİST SANIP ATEŞ AÇTILAR"

Valilikten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren 'eyp' infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur.

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken,bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 16:33
Anahtar Kelimeler:
TerörirstAdıyamançatışma
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Serdar 2 saat önce

Ruhları şad olsun yiğitlerimizin ailelerine Allah sabır versin bu bayram arefesin de pkk Allah belasını versin

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Azel 2 saat önce

Mahmut baba buraya yetişmiş yine sağ olsun
Demek burayı unutmadı teşekürler yiğit babacan adam

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Oğuz 2 saat önce

Hainler lanet üstünüze dir. Kaçış yok... Allah sehadetlerini kabul etsin yaralılara da şifa versin.

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