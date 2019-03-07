Acı Haber: Şehidimiz Var!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre... Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.
Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö, birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyata alındı. Uzman çavuş S.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Allah rahmet eylesinn..