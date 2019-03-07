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Acı Haber: Şehidimiz Var!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre... Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu

Acı Haber: Şehidimiz Var!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre... Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu

07 Mart 2019 Perşembe 20:54
Acı Haber: Şehidimiz Var!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre... Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.

Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö, birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyata alındı. Uzman çavuş S.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Cihat 40 dakika önce

Allah rahmet eylesinn..

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