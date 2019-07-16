Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98028
ALTIN
258.309
DOLAR
5.7049
STERLIN
7.0807
EURO
6.3986
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: SON 1 YILDA 810 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Vatandaşa Kötü Haber: Dev Zam Geliyor!
3600 Ek gösterge ve Af Yasası başka bahara kaldı
“Meslek hastalıkları ve iş kazaları çeşitlenerek artıyor”
Buralarda Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Acı haber geldi: 2 evladımız şehit oldu !

Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan bir evladımız ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir evladımız şehit oldu.

Acı haber geldi: 2 evladımız şehit oldu !

Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan bir evladımız ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir evladımız şehit oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 08:45
Acı haber geldi: 2 evladımız şehit oldu !

Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Van Valiliği'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Derecik’te mayına basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, Hakkari’deki müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demircan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit Demircan’ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

IRAK'IN KUZEYİNDE BİR ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
acı haber geldi evladımız şehit oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşa kötü Haber! ZAM GELDİ...
Vatandaşa kötü Haber! ZAM GELDİ...
Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Şehit yakınından 'Atatürk' isyanı
Şehit yakınından 'Atatürk' isyanı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim