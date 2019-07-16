Acı haber geldi: 2 evladımız şehit oldu !

Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Van Valiliği'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Derecik’te mayına basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, Hakkari’deki müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demircan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit Demircan’ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

IRAK'IN KUZEYİNDE BİR ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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