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Acı haber geldi! 2 asker daha şehit oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Acı haber geldi! 2 asker daha şehit oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:08
Acı haber geldi! 2 asker daha şehit oldu

ilopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, yaralı askerler helikopterlerle Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisindeki hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen 2 asker de tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şehit 3 askerin cenazesi morga konulurken, 1 askerin tedavisi devam ediyor.

VALİLİK: 3 ASKER ŞEHİT, 1 YARALI

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Kösreli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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