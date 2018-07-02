Acı Haber Az Önce Geldi! Serkan Kulaoğlu'nun Cesedi Bulundu

İstanbul Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kartal açıklarında kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarma amacıyla denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı.

Uzun süren çalışmalar neticesinde talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kayıp olan gencin yakınları dün arama çalışmalarının yavaş ilerlemesine tepki göstermişti. Kulaoğlu'nun bir yakını, "insan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş" demişti.

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