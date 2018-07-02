Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Acı Haber Az Önce Geldi! Serkan Kulaoğlu'nun Cesedi Bulundu

İstanbul Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

banner396

Acı Haber Az Önce Geldi! Serkan Kulaoğlu'nun Cesedi Bulundu

İstanbul Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54
Acı Haber Az Önce Geldi! Serkan Kulaoğlu'nun Cesedi Bulundu

İstanbul Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.  Kartal açıklarında kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarma amacıyla denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı.

Uzun süren çalışmalar neticesinde talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kayıp olan gencin yakınları dün arama çalışmalarının yavaş ilerlemesine tepki göstermişti. Kulaoğlu'nun bir yakını, "insan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş" demişti.

İstanbul haberleri, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını cep telefonunuza indirmeyi unutmayın.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.07.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
Serkan Kulaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aytun Çıray Açıkladı : 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak' Haberleri Gerçek Değil
Aytun Çıray Açıkladı : 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak' Haberleri Gerçek Değil
Dicle Üniversitesi Personel Alacak (Mülakat Şartı Yok! Başvurular Başladı)
Dicle Üniversitesi Personel Alacak (Mülakat Şartı Yok! Başvurular Başladı)
MSÜ 9753 Lise Mezunu Subay-Astsubay Alımı Spor Mülakatları Başlıyor
MSÜ 9753 Lise Mezunu Subay-Astsubay Alımı Spor Mülakatları Başlıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim