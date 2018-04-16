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Aç Kalan Boz Ayı Binaya Girdi! Vatandaşlar Panik Yaşadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan bir boz ayı Doğu Lojmanlarındaki bir binaya girdi.  Bir anne ve iki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan boz ayılar binaya girdi.

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Aç Kalan Boz Ayı Binaya Girdi! Vatandaşlar Panik Yaşadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan bir boz ayı Doğu Lojmanlarındaki bir binaya girdi.  Bir anne ve iki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan boz ayılar binaya girdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:24
Aç Kalan Boz Ayı Binaya Girdi! Vatandaşlar Panik Yaşadı

Aç Kalan Boz Ayı Binaya Girdi! Vatandaşlar Panik Yaşadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan bir boz ayı Doğu Lojmanlarındaki bir binaya girdi.  Bir anne ve iki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan boz ayılar binaya girdi. Olaya şahit olan bina sakinlerini kısa süreli panik yaşadı. Bina içerisindeki çöpleri karıştırıp karınlarını doyuran boz ayılar daha sonra geldikleri ormana döndüler.

Son zamanlarda kurtlar ve boz ayılar bölgede sık sık görülmeye başlandı. Ormanlık alanda kışın yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar özellikle orman kenarındaki yerleşim yerlerinde görülüyor. Şimdiye kadar bir saldırı söz konusu olmaması sevindiriyor. 

Geçtiğimiz günlerde de Erzurum'da  kurtlar görülmüştü.

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