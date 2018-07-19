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Ablamla Yattım Eniştemle Kalktım Demişti-Gizli Kamera Görüntüleri Mahkemede

Gece ablası ile yattığını, ancak sabah eniştesi ile uyandığını söyleyerek eniştesinden şikayetçi olan kız, gizli kamera ile çektiği görüntüleri mahkemeye sundu.

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Ablamla Yattım Eniştemle Kalktım Demişti-Gizli Kamera Görüntüleri Mahkemede

Gece ablası ile yattığını, ancak sabah eniştesi ile uyandığını söyleyerek eniştesinden şikayetçi olan kız, gizli kamera ile çektiği görüntüleri mahkemeye sundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:30
Ablamla Yattım Eniştemle Kalktım Demişti-Gizli Kamera Görüntüleri Mahkemede

Annesi  Ayşe Ü ile yaşamakta olan B.E., ablasında kaldığı bazı gecelerde, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu iddia etti.

Anne ve kızının şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan ablasının kocası Berk D. hakkında, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Berk D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

B.E. ise yaşanan olay ile ilgili "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girmiş. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" ifadelerini kullanarak eniştesini suçladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Annesi ve ablasının, B.E.’nin anlattıklarının ardından eve yerleştirdiği gizli kamerada görüntüler de mahkemeye delil olarak sunuldu.

Bug görüntüde, gece eve gelen enişte Berk D.’nin, baldızının uyuduğu salonda önce üzerini değiştirdiği, sonra kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kenarından tutup attı.  Berk D., kameranın açısından çıkarken üzeri açılan B.E.’nin uyumaya devam ettiği, bir ara yerinde dönerek yorgan ile üzerini tekar örttüğü görüldü.

Mahkeme heyeti, en son görülen duruşmada, mahkemeye sunulan, sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 19.07.2018 21:15
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