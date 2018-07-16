Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ablamla Yatıp Eniştemle Uyandım Demişti: Flaş Gelişme Yaşandı

Bir fabrikada işçi olarak çalışmakta olan Berk D. isimli kişinin baldızı 16 yaşındaki B.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerinde başlatılan soruşturmada, enişte tutuklanmıştı. Mahkeme, tutuklu sanığın kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırdığına ilişkin gizli kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesi üzerinde karar kıldı.

banner396

Ablamla Yatıp Eniştemle Uyandım Demişti: Flaş Gelişme Yaşandı

Bir fabrikada işçi olarak çalışmakta olan Berk D. isimli kişinin baldızı 16 yaşındaki B.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerinde başlatılan soruşturmada, enişte tutuklanmıştı. Mahkeme, tutuklu sanığın kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırdığına ilişkin gizli kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesi üzerinde karar kıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 21:55
Ablamla Yatıp Eniştemle Uyandım Demişti: Flaş Gelişme Yaşandı

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşamakta olan B.E. isimli kişi, eniştesi Berk D.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia etti ve ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı.

Ailenin şikayet etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra tutuklanan Berk D.'nin, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanmasına devam edildi. 8 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık ile kayınvalidesi Ayşe Ü. ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Önceki duruşmada, "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyen B.E. duruşmaya katılmadı.

BOŞANMAYA KARAR VERDİ

Sanık Berk D.'nin eşi N.D. dava duruşmasında tanık olarak dinlendi. N.D., "Eve yerleştirdiğimiz kamera görüntüsünde eşim, kardeşimin üzerindeki yorganı kaldırıyor. Eşimin kardeşimle anlaşamadığını, aralarının iyi olmadığını aile büyüğümüz eniştem U.P.'ye anlattım. Eniştem,  eşimle konuştu. Her iki konuşmayı da gizlice dinledim. Eşim hiçbir şekilde olayı inkar etmediği için böyle bir olayın varlığına inandım ve ondan boşanmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

Sanık Berk D. ise önceki savunmalarını tekrar ederek kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı Mehmet Erhan Altan da tanık ve şikayetçi ifadelerinin kolluk, savcılık ve mahkeme aşamasında tamamen farklı olduğunu, ifadelerdeki bu çelişkilerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Altan, mağdur B.E.'nin, söz konusu suçlamaya rağmen daha sonra da defalarca aynı evde kalmasına izin verildiğini ileri sürdü. Avukat, sırf olayı ispatlamak adına küçük bir kızın yalnız başına ve de defalarca aynı eve gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyerek, söz konusu görüntünün bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

İNCELEME YAPILACAK

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, mahkemeye sunulan sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine hükmetti. Duruşma  ileri bir tarihe ertelendi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TacizBaldızHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Kedicikten Bomba Açıklama: Adnan Oktar Cinsel İlişkiye Girmek İstiyordu Ama...
Eski Kedicikten Bomba Açıklama: Adnan Oktar Cinsel İlişkiye Girmek İstiyordu Ama...
Mustafa Ceceli, İntizar ve Selin İmer'in Şeyhi Ahmed Hulusi Kimdir?
Mustafa Ceceli, İntizar ve Selin İmer'in Şeyhi Ahmed Hulusi Kimdir?
Önemli açıklama: Ordu'da 900 Yeni bitki Türü Keşfedildi
Önemli açıklama: Ordu'da 900 Yeni bitki Türü Keşfedildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim