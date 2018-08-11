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ABD'ye tepki olarak Dolar yaktı

Şanlıurfa'da işlerini idare eden Hasan İZOL isimli iş adamı ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinden sonra dolar kurundaki yükselişe 1 dolarlık banknotluklardan oluşan 100 doları yakarak tepkisini gösterdi.

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ABD'ye tepki olarak Dolar yaktı

Şanlıurfa'da işlerini idare eden Hasan İZOL isimli iş adamı ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinden sonra dolar kurundaki yükselişe 1 dolarlık banknotluklardan oluşan 100 doları yakarak tepkisini gösterdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 22:11
ABD'ye tepki olarak Dolar yaktı

Şanlıurfa'da işlerini idare eden Hasan İZOL isimli iş adamı ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinden sonra dolar kurundaki yükselişe 1 dolarlık banknotluklardan oluşan 100 doları yakarak tepkisini gösterdi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve her geçen gün giderek büyüyen yaptırım krizine Şanlıurfa'dan bir iş adamı da dahil oldu.

Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, doların yükselişine tepki gösterdi.

İş Adamı Hasan İzol, 1 dolarlık banknotluklardan oluşan toplam 100 doları çakmakla yaktı.

Açıklamasında ABD'ye de tepki gösteren İş Adamı Hasan İzol şunları söyledi:

"Amerika'da olan FETÖ'ye devletin içinde bir paralel yapı oluşturarak ki kanlı bir darbe cüretini gösterecek kadar gözü dönmüş bu canilerin hep dış destekli olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi halkımız gözünü kırpmadan ölüme gittiyse; tank, top dinlemeden tıpkı onun gibi bugün de yapılmak istenen bu yaptırıma, Amerika'ya karşı en başta ben olmakta şartıyla, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi bir kez daha gösterelim. Netice itibariyle bu Türkiye meselesidir, başkanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu süreçte CHP, MHP, HDP’den de aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir"

Kaynaklar;
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Son Güncelleme: 11.08.2018 23:41
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abd ye tepki olarak dolar yaktı
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Serkan 1 saat önce

Cok dogru söylemiş

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Can sertkaya 1 saat önce

Kurban oldugum yakacagina bozdurup ihtaci olana versen daha çok katkın olurdu arkadaşlar bilinçlenelim öfkeyle hareket etmeyelim lütfen.

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Misafir 1 saat önce

Kimisi dolarla burnunu siler kimisi dolar yakar kimisi bi tarafına sokar ne bu şimdi hangi abd li yetkili sizi görüp kaile alıcak görse ne olucak ki zaten. Biriside kalkıp tüketime dayalı bi ekonomiye çözüm getirmiyoken bunlar neyin kafasını yaşıyor ?

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Ömer 1 saat önce

Helal olsun abi

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Dolar 1 saat önce

Niye uğraştın tek tek 100 doları tek yak :D

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Xxy 60 dakika önce

Ülkem insanı iyidir iyi kansızlar ayrı tabi

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Saskin 36 dakika önce

Helal sana

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