abd ye tepki olarak dolar yaktı

Şanlıurfa'da işlerini idare eden Hasan İZOL isimli iş adamı ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinden sonra dolar kurundaki yükselişe 1 dolarlık banknotluklardan oluşan 100 doları yakarak tepkisini gösterdi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve her geçen gün giderek büyüyen yaptırım krizine Şanlıurfa'dan bir iş adamı da dahil oldu.

Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, doların yükselişine tepki gösterdi.

İş Adamı Hasan İzol, 1 dolarlık banknotluklardan oluşan toplam 100 doları çakmakla yaktı.

Açıklamasında ABD'ye de tepki gösteren İş Adamı Hasan İzol şunları söyledi:

"Amerika'da olan FETÖ'ye devletin içinde bir paralel yapı oluşturarak ki kanlı bir darbe cüretini gösterecek kadar gözü dönmüş bu canilerin hep dış destekli olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi halkımız gözünü kırpmadan ölüme gittiyse; tank, top dinlemeden tıpkı onun gibi bugün de yapılmak istenen bu yaptırıma, Amerika'ya karşı en başta ben olmakta şartıyla, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi bir kez daha gösterelim. Netice itibariyle bu Türkiye meselesidir, başkanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu süreçte CHP, MHP, HDP’den de aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir"

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