Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni KHK Yanıtı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz gün yayımlanan 696 Sayılı KHK sonrasında eleştirilerde bulunmuş, bir çok AK Partili söz konusu eleştirilere tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gül'e "Geçmiş Cumhurbaşkanı’mızın da bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" şeklinde yanıt vermişti.

Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili "Biliyorsunuz bir KHK yayınlandı. Ben o KHK'yı sahiplendim. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu ileride bu durumdan vazife çıkaracak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile olabilirler. Ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilecek diye düşündüm. Nitekim birçok önemli hukukçu da bu olaya dikkat çekti. Bunu oraya buraya çekmeye gerek yok. Ben hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında mesele aramanın da bir anlamı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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