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Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sırasında vatandaşlara "demokrasiye sahip çıkın" çağrısı yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu görüntüleri ilk kez ortaya çıkıt.

Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sırasında vatandaşlara "demokrasiye sahip çıkın" çağrısı yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu görüntüleri ilk kez ortaya çıkıt.

16 Temmuz 2019 Salı 08:57
Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye 15 Temmuz’un yıl dönümünde FETÖ’cü darbe girişimine karşı gösterilen direnişi andı.

Darbe girişiminin olduğu gece ise liderlerin art arda televizyonlara çıkarak demokrasi vurgusu yapması akıllara kazınmıştı.

O çağrıyı yapanlardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla canlı yayına bağlandığı şekilde o gece televizyona bağlanan 11. Cumhurbaşkanı Gül, sert ifadelerle darbeye karşı gelinmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Gül’ün o konuşma anında başka bir kamerayla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Gül’ün başdanışmanı Osman Cangal tarafından Twitter’da paylaşılan görüntülerde, hasır sandalye üzerinde kapalı alanda oturan Gül’ün konuşma yaptığı görülüyor.

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