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Abdest Alırken 9 Bin TL'sini Çaldılar

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde abdest alan kişinin cebindeki 9 bin lira çalındı.  Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki camide abdest alan kişinin cebinden 9 bin lira çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

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Abdest Alırken 9 Bin TL'sini Çaldılar

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde abdest alan kişinin cebindeki 9 bin lira çalındı.  Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki camide abdest alan kişinin cebinden 9 bin lira çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:54
Abdest Alırken 9 Bin TL'sini Çaldılar

Abdest Alırken 9 Bin TL'sini Çaldılar

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde abdest alan kişinin cebindeki 9 bin lira çalındı.  Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki camide abdest alan kişinin cebinden 9 bin lira çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre Ulu Cami'nin şadırvanında abdest alan 68 yaşındaki Sait Özelçi, ceketinin cebindeki 9 bin lirayı çaldırdı. Emanet paranın çalındığını fark eden yaşlı adam durumu polis merkezine bildirdi. Hani Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PTS ve KGYS kayıtlarını incelemeye koyuldu. Araştırma neticesinde paranın, hırsızlık için ilçeye bir otomobille gelen ve hırsızlıktan kaydı bulunan R.E., C.E. ve C.Ç tarafından çalındığı belirlendi.  Bunun üzerine söz konusu kişiler Diyarbakır'da kaldıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

ALLAH POLİSİMİZDEN RAZI OLSUN

Özelçi, "Abdest aldıktan sonra paranın çalındığını fark ettim ve çalanların peşinden çıktım. Onları bulamadığım için polise haber verdim. O para da zaten emanet paraydı. Polisimiz gece gündüz çalışıp, hırsızları ve parayı buldu. Allah polisimizden razı olsun, Allah onları muhafaza etsin. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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