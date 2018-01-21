ABD'den Afrin Operasyonuna İlk Tepki!

ABD'den Afrin Operasyonu Açıklaması

Türkiye'nin Suriye'de Afrin'e yönelik bölücü teröristleri temizleme (Zeytin Dalı Operasyonu) ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan ilk açıklama geldi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda." ifadelerine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTKOM) Komutanı Joseph Votel ise, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz.DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Hürriyet.com.tr ( Cansu Çamlıbel)