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ABD ve Türkiye Suriye'de Anlaştı! Ateşkes İlan Edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, iki ülkenin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verileceğini belirten Pence, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını duyurdu.

ABD ve Türkiye Suriye'de Anlaştı! Ateşkes İlan Edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, iki ülkenin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verileceğini belirten Pence, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını duyurdu.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:32
ABD ve Türkiye Suriye'de Anlaştı! Ateşkes İlan Edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçilik rezidansında açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili alınan yeni kararları aktaran Pence, şunları söyledi:

"Bir hafta önce Türk güçleri Suriye'ye girdi. Bugün gururla belirtmeliyim ki, Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, Erdoğan ile olan ve Türkiye ile olan güçlü ilişkileri sayesinde Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır. Ve ardından operasyon duracak."

'TÜRKİYE KOBANİ'YE YÖNELİK HERHANGİ BİR OPERASYONDA BULUNMAMAYI KABUL ETTİ'

Pence şöyle devam etti:

"Türkiye, Kobani’ye yönelik herhangi bir operasyonda bulunmamayı kabul etmiştir. Güvenli bölge sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için adımlar atılması konusunda anlaşılmıştır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak IŞİD’in Suriye’nin kuzeyinde tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Güvenli bölgeye insanların yeniden yerleştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Dini ve etnik azınlıkların görüşülmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır."

'YENİ BİR YAPTIRIM UYGULANMAYACAK'

Pence, söz konusu ateşkesle birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını da açıkladı. Pence, "Daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde Trump, ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştı" ifadesini kullandı.

'İNSANLARIN HAYATINI KURTARMAK KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ'

Açıklaması sırasında Erdoğan'a teşekkür eden Pence, "Erdoğan’ın böylesi bir ateşkes için adım atmış olması ve barışçıl bir çözüme yaklaşmış olması konusunda müteşekkiriz. Başkan Erdoğan’a insanların hayatını kurtarmak konusunda fikir birliğine varmış olduğumuz için müteşekkiriz" diye konuştu.

'DSG BİZE BÖLGEDEN ÇEKİLECEĞİNE DAİR GÜVENCE VERDİ'

Pence, çekilme konusunda çalışmaların başladığını aktardı ve "20 millik bölge için çekilmek için çalışmalara başladık. Bölgeye barış ve istikrarı getireceğiz. DSG bize bölgeden çekileceğine dair güvence verdi" açıklamasında bulundu.

'BUGÜN ATEŞKES OLMASAYDI TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK YAPTIRIMLAR GELECEKTİ'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Pence, "Bu konunun Adalet Bakanlığı ve mahkeme sürecinde olan bir konu olduğunu söyledik. ABD Başkanı Trump net bir şekilde ifade etti, bugün ateşkes olmasaydı Türkiye'ye çok büyük yaptırımlar gelecekti" dedi.

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abd türkiye suriye anlaştı ateşkes ilan edildi
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