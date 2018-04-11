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ABD-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Yanıt

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş tartışmaları gittikçe artıyor. Art arda gelen açıklamalar tansiyonu yükseltiyor. İki ülke arasındaki tartışma ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi.

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ABD-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Yanıt

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş tartışmaları gittikçe artıyor. Art arda gelen açıklamalar tansiyonu yükseltiyor. İki ülke arasındaki tartışma ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:39
ABD-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Yanıt

ABD ile Rusya arasındaki savaş gerilimi ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi. 

Avrusya  Ekonomi Zirvesi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım ABD-Rusya restleşmesi ile ilgili olarak "Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamın değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

'Zaman sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm'  kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır" diyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

" El ele vererek gerçekten Suriye'nin de  Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak terör örgütleriyle çifte standart  yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan topyekün mücadele zamanıdır.  Biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz. Dost ve müttefiklerimizden biz daha çok empati  bekliyoruz. Bölgede yaptığımız bu fedakarlığın, bu büyük bedel ödemenin karşılığı  bu olmamalıdır."

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN İTİDAL ÇAĞRISI 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Doğu Guta'da kimyasal silahlar kullanıldığına dair veriler geliyor" diyen Bozdağ, ABD-Rusya restleşmesi ile ilgili de 'Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" ifadesini kullandı ve itidal çağrısı yaptı. 

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaRusya AbdAbd Savaş
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