ABD'den Son Dakika Suriye Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'ye dair yeni bir açıklama daha yaptı. Suriye'deki savaşın bitmesinin Cenevre sürecine bağlı olduğunu söyleyen Mattis, Rusya'nın Suriye'de rejimin yaptıklarında suç ortağı olduğunu, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine hükümet tarafından bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Mattis, Ellerinde Duma'da klorin ya da sarin kullanıldığına dair kanıt olmadığını da söyledi. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi de, kimasay silahları izleme örgütü temsilcilerinin Suriye'ye bugün ya da yarın geleceğini ve bölgede kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi toplayıp rapor hazırlayacağını söyledi.