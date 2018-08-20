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ABD Büyükelçiliği'ne Silahlı Saldırı Düzenleyenler Yakalandı!..

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı olayıyla ilgili iki kişi gözaltına alındığı açıklandı. Ankara Valiliğinden yapılan resmi açıklamada iki kişinin silahlar ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve yapılan sorgulama neticesinde suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

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ABD Büyükelçiliği'ne Silahlı Saldırı Düzenleyenler Yakalandı!..

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı olayıyla ilgili iki kişi gözaltına alındığı açıklandı. Ankara Valiliğinden yapılan resmi açıklamada iki kişinin silahlar ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve yapılan sorgulama neticesinde suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:07
ABD Büyükelçiliği'ne Silahlı Saldırı Düzenleyenler Yakalandı!..

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı olayıyla ilgili iki kişi gözaltına alındığı açıklandı. Ankara Valiliğinden yapılan resmi açıklamada iki kişinin silahlar ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve yapılan sorgulama neticesinde suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenledikleri ile ilgili delillerin değerlendirilmesi neticesinde 2 kişi, sliahlı saldırı olayında kullanılan silahlar ve araçla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazı açıklamanın tam metni şöyle;

20/08/2018 günü saat 05.00 sularında, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1.Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır.

2.Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir. 

3.Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet ÇELİKTEN’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. 

Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama  ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

4.Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.08.2018 23:27
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abd büyükelçiliği silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı
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