Abbas Güçlü 'Peki Üniversite Mezunlarının Ne Kadarı İş Bulabiliyor?'

YÖK'ün Öğrenci Sayısı Açıklamasına Abbas Güçlü'den 'Mezunların Ne Kadarı İş Bulabiliyor ?' Yanıtı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın üniversite öğrenci sayısı açıklamasına bir döneme programlarıyla damga vuran yazar Abbas Güçlü'den yanıt geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın üniversite öğrencisi sayısının 7 milyon olarak açıklamasına değinen Güçlü, 'bu öğrencilerin kaçta kaçı iş bulabiliyor?' şeklinde yanıt verdi. YÖK resmi sitesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verilmişti :

Abbas Güçlü ise konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden "YÖK açıkladı, üniversite öğrenci sayısında, Almanya'dan daha iyi durumdaymışız! 7 milyon 800 bin üniversite öğrencimiz varmış! Peki ne kadarı açık, uzaktan ve myo? Daha da önemlisi, mezunların ne kadarı iş bulabiliyor?" şeklinde konuştu.

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