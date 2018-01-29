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AB Bakanı Çelik'ten 'ÖSO' Açıklaması 'Neyi Amaçladıklarını Gördük'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Özgür Suriye Ordusunun etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söz konusu amaç uğrunda bir çok şeyin yapıldığını söyledi.

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AB Bakanı Çelik'ten 'ÖSO' Açıklaması 'Neyi Amaçladıklarını Gördük'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Özgür Suriye Ordusunun etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söz konusu amaç uğrunda bir çok şeyin yapıldığını söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:12
AB Bakanı Çelik'ten 'ÖSO' Açıklaması 'Neyi Amaçladıklarını Gördük'
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AB Bakanı Çelik'ten 'ÖSO' Açıklaması 'Neyi Amaçladıklarını Gördük'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Özgür Suriye Ordusunun etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söz konusu amaç uğrunda bir çok şeyin yapıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'de devam eden Afrin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Esad'ın katliam politikasına kalıcılık sağlamak isteyenlerin ilk hedefinin ÖSO olduğunu , ÖSO'ya saldıranların başka şeyleri himaye etme politikası sakladığını söyledi. Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yayımlayan Çelik, Suriye'deki muhaliflerin etkisiz bırakılmaya çalışılmasındaki maksadın PKK PYD'nin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Ömer Çelik, "ÖSO'yu devre dışı bırakabilseler o zaman meşru Suriye muhalefetini de etkisiz hale getirme yolunda büyük adım atmış olacaklardı. Uluslararası topluma da PKK ve benzerlerini muhatap olarak sunacaklardı.ÖSO'yu etkisiz kılmak isteyenlerin Suriye'de neyi amaçladığını yıllar içinde defalarca gördük. Suriye içinde her türlü çirkin projenin hayata geçmesi için ilk olarak ÖSO'yu hedef aldı birileri.Suriye için hayırlı olmayan düşünce ve projelere sahip olanların yıllardır ÖSO'ya karşı yürüttüğü kara propaganda başarılı olamadı. ÖSO'nun olduğu her yerde rejimin katliamlarına ve PKK terörüne set çekildi.Bu nedenle ÖSO'yu bazı dış odakların yıpratma gayreti anlaşılıyor. Bunun sebeplerini ver aktörlerini biliyoruz. Burada üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken CHP'nin ÖSO düşmanlığı yapmasıdır.TSK'nın Suriye'de meşru güçlerle işbirliği yapması son derece doğrudur. Buna karşı çıkanların hangi projelerin yanına düştüğü açıktır. Suriye'de meşru güçler etkisiz kaldığı zaman hangi terör odaklarının devletimsi terör yapıları kuracağı bellidir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: MEMURLAR.NET

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