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98/4 Askerlik Yerleri Belli Oldu!.

98/4 tertiplerin celp dönemi için askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 98/4 askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı ilan edilmişti. Merakla beklenen askerlik yerleri nihayet belli oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? 2018 e-Devlet giriş ile 98/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

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98/4 Askerlik Yerleri Belli Oldu!.

98/4 tertiplerin celp dönemi için askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 98/4 askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı ilan edilmişti. Merakla beklenen askerlik yerleri nihayet belli oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? 2018 e-Devlet giriş ile 98/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:37
98/4 Askerlik Yerleri Belli Oldu!.

98/4 tertiplerin celp dönemi için askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 98/4 askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı ilan edilmişti. Merakla beklenen askerlik yerleri nihayet belli oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? 2018 e-Devlet giriş ile 98/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

98/4 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU!

98/4 tertiplerin askerlik yerleri belli oldu. 98/4 celp döneminde askere gidecek gençlerin merak ettiği konuların başında askerlik yerleri, askerlik hizmetini yapacağı kışlalar / birlikler oluyor. E-Devlet üzerinden sorgulanabilen askerlik yerleri ile ilgili askerlik yerleri nasıl sorgulanır sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, askerlik yerlerinin bugün belli olacağı daha önceden bildirilmişti. Kısa ve uzun dönem olarak vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği 98/4 askerlik yerleri nasıl görüntülenir? 

98/4 ASKERLİK YERLERİ NEREDEN AÇIKLANDI?

98/4 askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı. 98/4 celp döneminde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilirler.

E-DEVLET 98/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUCU İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
askerlik yerleri belli oldu
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