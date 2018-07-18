98/3 Tertip Askerlik Yerleri Belli Oldu (E Devlet Girişi ile Askerlik Yeri Öğrenme)

98/3 tertip askerlik yerleri belli oldu.

E Devlet resmi sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında 98/3 tertip zorunlu askerlik yerlerinin belli olduğuna yer verildi.

98/3 Acemi Birlikleri Açıklanma Tarihi

98/3 Ağustos celbinde askere gideceklerin acemi birlikleri Temmuz ayının 2. haftası açıklanacaktır. Daha önce açıklanan bu tarihin ardından sonuçlar bugün açıklandı.

98/3 Askerler Ne Zaman Askere Gidecek?

Askerlik yerleri açıklandıktan sonra sizin A grubu mu yoksa B grubu mu olduğunuz yazacaktır. %90 A grubu kalan %10 B grubu çıkmaktadır.



- A grubu çıkacaklar 3-8 Ağutos 2018 tarihleri arasında acemi birliklerine teslim olacaklardır.

- B grubu çıkacaklar Eylül ayının ilk iki haftasında teslim olacaklardır.

Askerlik yeri sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapmalısınız. Askerlik yerleri e-Devlet’in https://www.turkiye.gov.tr/ resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Askeri birliğe katılım gösterecek adayların askerlik yerlerine erişebilmesi için ilk etapta şayet bir e-Devlet şifreleri bulunmuyorsa, bir kendilerine en yakın yerde bulunan PTT merkezlerinden yalnızca 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi edinmesi gerekmektedir. Sonrasında T.C kimlik numarası ve temin edilen e-Devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" şeklinde yazmak askerlik yeri sonucunu öğrenmek için yeter olacaktır. Akabinde karşılarına çıkan ekranda askerlik yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir.

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