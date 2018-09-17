98 yıllık Resmi Gazete kapandı

Tam 98 yıldır basılan Resmi Gazete, kağıda veda etti. Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi geçen ay yayınlanan KHK ile kapatılmış ve kurum bünyesinde çalışan personeller diğer kamu kurumlarına gönderilmişti.

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre, 7 Ekim 1920'de kurulan ve ilk sayısını da 7 Şubat 1921 yılında çıkaran Resmi Gazete, yüzyıllık serüveninden sonra kağıt bölümünü kapattı. 14 Eylül 2018 Cuma günü 130 Resmi Gazete personeline son iş günü tebliği yapıldı. Bazıları işçi statüsünde olan personel, bu hafta yeni kurumlarına dağıtıldı.

Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi'nde çok önemli matbaa üniteleri yer alıyor. Sözcü'ye açıklamalarda bulunan bir basımevi çalışanı, "Dünyada sadece üç ülkede (Türkiye-Fransa ve Suudi Arabistan) bulunan tek renk baskı yapan ve saatte 60 bin baskı kapasitesi olan web ofset makinemiz var. Bir üniversiteye alması için teklif iletildi fakat ilgilenmediler. Hurdaya gitmesine üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dönemde kağıt baskısı düşen Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan kararname, yönetmelik, yasa ve genelge gibi kararlar yayınlanıyordu. Gazete, 8 bin civarında basılıyordu son aylarda ise bu rakam 2 bin adede kadar düşürülmüştü.

Resmi Gazete artık sadece dijital olarak hazırlanacak. Bu durumda bazı sorunların yaşanabileceğinden endişeleniliyor. Siber saldırı veya arşive ulaşmada sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

Kaynaklar; Sputnik

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