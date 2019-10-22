9 Yaşından 17 Yaşına Kadar Tecavüze Uğradı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan iğrenç olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son vermişti. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar dönem dönem yaşadığını anlatmıştı. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre'nin üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. Emre Yaldır'ın en yakın arkadaşı iğrenç olayı böyle anlattı.

Anlatılanlar kan dondurdu; Tekirdağ'da 9 yaşından 17 yaşına kadar akrabası Vedat T.'nin cinsel istismarına maruz kalan yaşadığı tramvadan çıkamayınca 29 Nisan'da 15. kattan atlayarak yaşamına son veren Emre'nin güneş doğsun diye dua ediyordu, ağlama nöbetleri geçirdiği ifade edildi. Bu olaydan 6-7 ay sonra konuştuğumuzda 9 yaşındayken Vedat T.'nin kendisini taciz ettiğinden bahsetti. Herkes evdeyken bu olayın gerçekleştiğini, sanığın evlerinde yatılı kaldığını söylemişti. Bir yıl sonra tekrar aynı konu açıldığında bunun sadece tacizle kalmadığını, 9 yaşından sonra sistematik olarak tecavüze döndüğünü, hayatını etkilediğini söyledi.

SÜREKLİ AĞLIYORDU...

Emre ile konuştuğumuzda 'bu yükü kaldıramıyorum, artık savaşacağım' dedi. Sonrasında kendisini ispat etmek için ses kaydı almaya gitti. Kaydın ilk bir buçuk dakikasını dinledim. Zaten orada şahsın dediği şeyleri duyunca psikolojim kaldırmadı ve kapattırdım. Emre gidip dilekçe verdiğinden, dava açtığından bahsetti. Sonrasında ifadeye çağrılmayı bekledi. Son günleri hep ağlama krizleriyle geçiyordu. Sürekli ağlıyordu. 'Ne zaman bitecek bu dava, ben ne zaman kendimi anlatacağım, bu kişi ne zaman bana yaptıklarının cezasını çekecek' diyordu. Dua ediyordu ve 'artık benim için de güneş doğsun' diyordu."

EMRE YALDIR'IN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ

Annesi oğlunun sık sık yıkandığını belirterek kendisine, "Bu pislikten kurtulamıyorum anne, sen beni dışarıda çok korudun ama içeride koruyamadın." dediğini söyledi.

O SAPIK TUTUKLANMIŞTI

Konuyla alakalı açıklama yapan avukat Merve Uçanok; "Vedat T. ilk celsede hiçbir gerekçe olmaksızın tahliye edildi. Tahliye kararı, tanıkların ifadesi dinlenmeden ve ses kaydı çözümü yapılmadan verildi. Ardından tahliye kararına karşı itiraz dilekçemizi sunduk. İtiraz dilekçesinde, T.'ın sahibi olduğu köy evini 500 bin liraya satışa çıkardığını, bu nedenle kaçma şüphesi oluşturduğunu ve hâlihazırda karartılacak birçok delilin bulunduğunu belirttik. Ardından Savcılık tarafından da bu karara karşı itirazda bulunuldu. Söz konusu itirazlar kabul edildi ve tekrar yakalanan sanık tutuklanarak cezaevine konuldu" dedi.

"EMRE GEÇMİŞTE YAŞADIKLARINDAN KURTULMAK İSTİYORDU"

Ablası Aslı Kaynar ise Emre Yıldır'ın Aralık 2018'de de askerdeyken sinir krizi geçirdiğini söyledi. "Emre hayatında yeni bir sayfa açmak istiyordu" ifadesini kullanan Aslı Kaynar şöyle konuştu: "2003 yılından 2011'e kadar dönem dönem yaşamış istismarı. 2006 yılında Edirne Enez'de V.T'nin yazlıklarında annemlerle kalırken tecavüz etmiş. 2008'de de onlara bayram ziyaretine gittiğimiz bir dönemde bu kez V.T, Emre'ye tecavüz etmiş. En son 2011'de olmuş. Edirne'de üniversitede okurken onu Kemalköy'deki evine götürüp tecavüz etmiş. Emre okulu bu nedenle bıraktığını söyledi. Geçmişte yaşadıklarından kurtulmak istiyordu. Biz V.T'nin ailesiyle yüzleşmeye gittiğimizde V.T'nin ailesi adama destek çıkıp, sırtını sıvazlamıştı. Emre de bunun üzerine bana 'Abla biz ses kaydı aldık ama baksana bu insanlar bile bize inanmıyor. Ben kendimi nasıl ispatlayacağım' demişti. Ama Emre'nin son 15 günü ifadeye çağrılmaması onu çok yıpratmıştı. 'Ben kendimi rezil ettim, sizleri de üzdüm. Biz kendimizi ispatlayamazsak ne olacak, insanlar bana nasıl bakacak' diyordu."



Kaynak: Milliyet