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9 ilde daha başlayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesi için çalışmalar tamamladı. Sıcak hava balon taşımacılığının Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği yerlerin tespiti de tamamlandı.

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9 ilde daha başlayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesi için çalışmalar tamamladı. Sıcak hava balon taşımacılığının Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği yerlerin tespiti de tamamlandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:20
9 ilde daha başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlamak için Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesi için hazırlık aşamasını tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde balon uçuşlarının cazip hale getirilmesi için yayımlanan "Balon Uçuşlarını Teşvik Genelgesi" çerçevesinde, ulaşan taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 9 nokta balon uçuşlarına uygun bulundu.

Belirtilen bölgelerde yapılan incelemelerde Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'nın sıcak hava balonu taşımacılığı için uygun olduğu raporlarla tespit edildi.

Sıcak hava balonculuğunda ülkenin taşıdığı potansiyeli daha da geliştirmek maksadıyla geçen yıl balon uçuşlarına açtığı Pamukkale bölgesini de genelge kapsamına alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bu bölgede 5 işletmeye sıcak hava balonlarıyla ticari havacılık faaliyetleri yapmak üzere ruhsat verdi.

İlgili yönetmelik çerçevesinde gerekli şartları yerine getiren 5 işletmeye verilen izinlerin yanı sıra 3 işletmeye daha gerekli şartları yerine getirmek üzere ön izin verildi.

Söz konusu işletmelerin de asıl ruhsat almaya hak kazanması halinde Pamukkale'de faaliyet gösteren işletmelerin sayısı 8'e çıkmış olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Vural 28 dakika önce

Aynen ülkenin tek sıkıntısı uçmaktı zaten

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