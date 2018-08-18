9 günlük bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço belli oldu. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgiler derlendiğinde 9 günlük kurban bayram tatilinin birinci gününde, Ankara, Amasya, Aydın, Aksaray, Antalya, Adıyaman, Bursa, Bolu, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırklareli, Konya, Manisa, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas ve Ordu'da meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirirken 91 kişi de yaralandı.

Bursa-Ankara karayolunda aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

İnegöl ilçesi Mezit 7. km mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Kazada, eşi Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde sıkışan 41 yaşındaki Mehtap Soylu olay yerinde yaşamını yitirdi. Söz konusu otomobil kaymaya başladığı anda sürücünün araçtan atladığı bilgisi paylaşıldı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ekipler, bir tankerden dökülen mazotun kazaya neden olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.

TRAFİK KAZASI : AMASYA'DA 3 ÖLÜ

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

52 yaşındaki Hayri Özer kontrolündeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Çorum-Amasya karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 22 yaşındaki kızı Kübra olay yerinde, 48 yaşındaki eşi Zübeyde Özer ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Yaralanan Şule Gökel ile 6 yaşındaki Hasadullah Hamza Taşkıran Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TRAFİK KAZASI : MANİSA'DA ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

20 yaşındaki Murat S'nin kullandığı 26 YE 444 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki Selma ve 30 yaşındaki kızı Elif Topçu ile birlikte park halindeki otomobile çarptı. Kazada, Selma Topçu olay yerinde, ağır yaralanan Elif Topçu ise kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

TRAFİK KAZASI : ÇİNLİLER YARALANDI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ise 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kuyucak ilçe girişinde 4 otomobil, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ile 1 beton mikserinin karıştığı kazada 20 D 2500 plakalı otomobilde sıkışan Habil Ulu (54) hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK KAZASI : ORDU'DA ÖLENLER AYNI AİLEDEN

Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat Zabun yönetimindeki 16 JTG 02 plakalı otomobil, Gürgentepe-Çamaş yolu Işıktepe Mahallesi'nde, 55 GU 435 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Cemile, Sultan, Melike ve Cengiz Zabun'un yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemile Zabun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde de bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü.

Hüseyin Vural (84) idaresindeki 42 BJ 241 plakalı otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında, yolun aşağısında bulunan sulama kanalına devrildi.

Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerine bildirdi. Dalgıç ekipleri, sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü Hüseyin ile eşi Güleser Vural'ı (80) sudan çıkardı. Çiftin boğularak öldüğü belirlendi.

Gün içerisinde, Ankara, Aydın, Aksaray, Antalya, Adıyaman, Bolu, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırklareli, Konya, Malatya, Niğde, Samsun ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında da 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

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