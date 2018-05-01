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'89 Yaşındaki Adamın 8 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarı' Davasında Flaş Gelişme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 8 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülerek yaklaşık 1 senedir cezaevinde tutuklu bulunan S.V.T. , yapılan incelemede çocuğun iç çamaşırındaki DNA örneğinin başka bir erkeğe ait olduğunun ortaya çıkmasıyla beraat etti.

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'89 Yaşındaki Adamın 8 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarı' Davasında Flaş Gelişme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 8 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülerek yaklaşık 1 senedir cezaevinde tutuklu bulunan S.V.T. , yapılan incelemede çocuğun iç çamaşırındaki DNA örneğinin başka bir erkeğe ait olduğunun ortaya çıkmasıyla beraat etti.

01 Mayıs 2018 Salı 16:43
'89 Yaşındaki Adamın 8 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarı' Davasında Flaş Gelişme

Duruma itiraz eden mağdurun avukatı, DNA tresti uymasa da sanığın cezalandırılmasını istedi. Avukat ayrıca, mağdur çocuğun üçüncü bir kişi tarafından da cinsel istismara uğramış olabileceği ihtimalinin bulunduğunu belirtti.  Kemalpaşa'da geçtiğimiz senenin Nisan ayında meydana gelen olayda, anne E.K, erkek çocuğu 8 yaşındaki B.K'nin akşam yemeği yemeden uyumak istemesi ve durgun hallerinden şüphelendi. Sabah çocuğunun iç çamaşırlarında kan görünce durumu oğluna sordu.

Oğlunun yaşlı bir adamın kendisine istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine E.K, jandarmaya giderek şikayette bulundu. B.K'nin ifadesi Çocuk İzleme Merkezi'nce alındı. Yaşlı bir adamın kendisine para vermek amacıyla bahçeye çağırdığını, daha sonra eve sokarak kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. İfadeler doğrultusunda tespit edilen yaşlı adam kısa sürede yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık S.V.T. isimli 89 yaşındaki adamda katıldı. Burada çocuğun iç çamaşrındaki DNA raporları tutuklu sanığın avukatlarınca delil olarak sunuldu. DNA tespitine göre 8 yaşındaki çocuğun külodundaki meninin 89 yaşındaki adama ait olmadığı belirlendi. Mahkeme S.V.T.'nin DNA raporunu gerekçe göstererek beraatine karar verdi. Mağdur çocuğun ailesi ve avukatı duruma itiraz edeceklerini söyledi.

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