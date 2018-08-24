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81 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Ankara’ya bağlı Çankaya ilçesinde İşçi Blokları Mahallesinde 81 yaşındaki Mustafa Z. isimli kişi Atatürk Anaokulunun arkasındaki boş tarlada köpeğe tecavüz ettiği öne sürüldü.

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81 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Ankara’ya bağlı Çankaya ilçesinde İşçi Blokları Mahallesinde 81 yaşındaki Mustafa Z. isimli kişi Atatürk Anaokulunun arkasındaki boş tarlada köpeğe tecavüz ettiği öne sürüldü.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:10
81 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Ankara’ya bağlı Çankaya ilçesinde İşçi Blokları Mahallesinde 81 yaşındaki Mustafa Z. isimli kişi Atatürk Anaokulunun arkasındaki boş tarlada köpeğe tecavüz ettiği öne sürüldü.

Hayvanlara karşı işlenen şiddet, taciz ve tecavüz olayları artık çığrından çıkmaya başladı. Caydırma özelliği olmayan kanun düzenlemeleri ve basit para cezaları sapıkları durduramazken, bir iğrenç haber de Ankara’dan geldi.

18 Ağustos 2018 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı İşçi Blokları Mahallesinde gece 23:55 saatlerinde yaşandığı ve şüphelinin 81 yaşındaki Mustafa Z. isimli şahıs olduğu iddia edilen olayda, Atatürk Anaokulunun arkasındaki boş tarlada köpeğe tecavüz ettiği sırada bölgeden geçen kişiler tarafından görüldü.

NeyseO adlı internet sitesinin görgü tanıklarının ifadelerinden aktardığı bilgilere göre, elindeki beyaz poşeti köpeğin boynuna geçirdiği, pantolonun inik ve dizleri üstünde durduğu ifade edildi. Olayı gören tanıklar ise müdahale etti. Şahıs olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları tecavüzcü şahsı takip edip, kimliğini tespit edip polise ifade verdi.

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre tecavüzcü şahsın Çukurambar Sefa Cami’nde gönüllü olarak temizlik yapan kişi olduğu ve savcılıktan çıkacak karara kadar serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs başka kişiler tarafından da bu hafta içerisinde aynı bölgede şüphe çektiği söylendi.

Mahalle sakinleri, “Kim bilir bu kaçıncı vaka burnumuzun dibinde, şehrin göbeğinde. Biz hayvan severler olarak bu şahsı savcılığa şikayet edeceğiz ve itibarsızlığını gözler önüne sermek için şahsı ifşa ediyoruz” denildi.

Kaynaklar; Odatv

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