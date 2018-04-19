8 Şirket Anket Sonuçlarını Açıkladı-Erken Seçimde Hangi Parti Kaç Oy Alacak?

Önceki gün erken seçim kararının verilmesinin ardından vatandaşlar, anket sonuçlarını araştırmaya başladı.

Son dönemlerde sıklıkla dile getirilen erken seçim meselesi için anket şirketlerinin hali hazırda bir çalışması vardı. 8 farklı anket şirketi, yaptıkları anketlerde olası bir erken seçimde hangi partiye veya ittifaka oy vereceksiniz sorusunu seçmenlere yönlendirdi. İşte Andy-Ar, ANAR, A&G, SONAR, KONSENSÜS, ORC, MAK ve GEZİCİ Araştırma şirketlerinin anket sonuçları.

ANDY-AR

Andy Ar'ın sahibi Faruk Acar, CNN canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

ANAR

ANAR Araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu Bahçeli'nin kendiliğinden erken seçim açıklaması yapmadığını, kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Şuan iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56'lar civarında. Yerel seçimlerden sonra genel seçim yapmak AK Parti açısından arzu edilebilir bir durum değil. Niye çünkü yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır."

A&G

A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, A Haber’de son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Adil Gür araştırma sonuçlarını şu şekilde aktardı:

Seçmenin %60'ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor.

"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

SONAR

SONAR Araştırma Şirketi’nin son anketini 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptı ve sonuçları geçtiğimiz 7 Nisan’da yayınladı. İşte o anket:

AK Parti’nin oy oranı karasızlar dağıtılmadan yüzde 34.43, Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranın yüzde 40.10,

MHP ise barajın altında kalıyor.

Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP, yüzde 22.37. Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise CHP’nin yüzde 25.31,

İYİ Parti yüzde 12.57,

HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 38.9’la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP’nin oy oranı yüzde 18.9 iken, İYİ Parti lideri Akşener’in oy oranı ise yüzde 15.3.

KONSENSÜS

Kamuoyu araştırma şirketi, geçtiğimiz ocak ayında yaptığı ve sonuçlarını Fatih Altaylı’nın Habertürk Gazetesindeki köşesinde aktardığı anket sonuçları şu şekilde;

AK Parti: Yüzde 44.9,

CHP: Yüzde 23.7,

MHP: Yüzde 10.6,

HDP: Yüzde 9.1,

İYİ Parti: Yüzde 2.7,

Diğer: Yüzde 2.2,

Cevap yok: Yüzde 2.0,

Kararsız: Yüzde 2.1,

Oy vermeyecek: Yüzde 2

Araştırmada “Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek?” sorusunun cevabı şöyle çıktı: AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1, CHP’nin adayı: Yüzde 25.1, MHP’nin adayı: Yüzde 11.9, HDP’nin adayı: Yüzde 9.6, İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9, Diğer: Yüzde 2.4.

ORC

ORC’nin 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçları şu şekilde;

AK PARTİ: Yüzde 47,2,

CHP: Yüzde 25,9,

MHP: Yüzde 10,8,

HDP: Yüzde 8,5,

İYİ PARTİ: Yüzde 5,5.

MAK

MAK tarafından yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları şu şekilde:

Erdoğan’a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6’da kalırken yüzde 11.3’lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

MAK Yönetim Kurulu Başkanı geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada Cumhur ittifakının 50 artı 1’i bulamadığını söylemişti.

GEZİCİ

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici’nin geçtiğimiz ocak ayında Halk TV’deki açıklaması şu şekilde;

AK Parti: Yüzde 42,

CHP: Yüzde 20,1,

İYİ Parti: 20,2,

MHP: Yüzde 7,29,

HDP: yüzde 8,73.

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