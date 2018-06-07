8 Haziran 2018 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu-İndirimli Ürünlerin Listesi

BİM Marketler, her haftanın Cuma günü onlarca üründe indirime gidiyor.

Türkiye genelinde binlerce kişinin beklediği Cuma gününde BİM, onlarca ürünün etiket fiyatı üzerinden ciddi indirimler uyguluyor. Bu indirimlerle birlikte vatandaşlar Cuma günü şubelerre akın ediyor. Ancak Cuma günü gelmeden vatandaşlar, BİM'de hangi ürünlerin indirime girdiğini araştırıyor.

İşte BİM'de 8 Haziran Cuma günü indirime girecek olan ürünlerin listesi ve aktüel ürünler kataloğu.

Şnorkel Tüm yüz maske 79,00 TL,

Dalış maskesi 19,90 TL,

Büyük havuz 49,90 TL,

Küçük havuz 19,90 TL,

Deniz kolluğu 5,95 TL,

Deniz simidi 5,95 TL,

Şişme yelek 12,50 TL,

Deniz Yastığı 9,90 TL,

Pompa 9,90 TL,

Hacıyatmaz 9,90 TL,

Su atıcısı 11,90 TL,

Plaj oyun seti 9,90 TL,

4’lü havlu seti 19,90 TL,

Plaj havlusu 14,95 TL,

Plaj çantası 12,90 TL,

Kadın – Erkek Tişört 9,90 TL,

Kadın deniz şortu 14,90 TL,

Kappa Erkek deniz şortu 27,50 TL,

Erkek çocuk lisanslı deniz şortu 13,90 TL,

Kız çocuk lisanslı mayo 16,90 TL,

Akınal Bella erkek plaj terliği 9,90 TL

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