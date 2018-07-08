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8 Gündür Aranan Ufuk Tatar'dan da Acı Haber Geldi!

Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın ölü bulunduğu bildirildi.

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8 Gündür Aranan Ufuk Tatar'dan da Acı Haber Geldi!

Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın ölü bulunduğu bildirildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:22
8 Gündür Aranan Ufuk Tatar'dan da Acı Haber Geldi!

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufuk Tatar'ın son görüldüğü su kaynağıyla mahalle ve amanos dağları eteklerinde komando, jöh ve AFAD ekiplerince sürüdürlen arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi.

GÜVENLİK KORUCULARI, MİNİK UFUK'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da desteklediği çalışmalarda ekipler yoğunluğu Yoluklar Mahallesi'ne yönlendirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahallede Katığın Kayası mevkiinde arama yapan güvenlik korucuları, talihsiz yavrunun cansız bedenine ulaştı.

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Ufuk TatarUfuk Tatar ölü Bulundu
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